Bursa'da feci kaza! 2 otomobil de takla attı Kestel ilçesinde rampadan aşağı inen ve sola dönüş yapmak isteyen otomobille çarpıştı. Kaza sonucunda iki otomobil de taklalar attı.

İHA Bursa'da korkunç bir kaza yaşandı. Kestel ilçesinde yaşanan olayda 2 otomobil sürücüsünün dikkatsizliği feci kazayla sonuçlandı. Rampadan inerken otomobile çarptı Rampa aşağı gelen otomobil sola dönüş yapmak isteyen otomobile süratli bir şekilde çarptı. Feci kazanın ardından iki otomobil de taklalar attı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı sürücülere yaptığı ilk müdahalenin ardından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İki sürücünün de hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.