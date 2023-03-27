Bursa'da feci kaza! 2 otomobil de takla attı
İHA

Bursa'da korkunç bir yaşandı.

Kestel ilçesinde yaşanan olayda 2 otomobil sürücüsünün dikkatsizliği feci kazayla sonuçlandı.

Rampadan inerken otomobile çarptı

Rampa aşağı gelen otomobil sola dönüş yapmak isteyen otomobile süratli bir şekilde çarptı.

Feci kazanın ardından iki otomobil de taklalar attı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı sürücülere yaptığı ilk müdahalenin ardından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

İki sürücünün de hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bursa'da feci kaza! 2 otomobil de takla attı
Bursa'da feci kaza! 2 otomobil de takla attı
Bursa'da feci kaza! 2 otomobil de takla attı