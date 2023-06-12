AA

Aşırı hız ve dikkatsizlik yine ölüm getirdi…

Bursa’nın Osmangazi ilçesi 11 Eylül Bulvarı Veysel Karani Mahallesi'nde Tamer G. idaresindeki 16 S 0008 plakalı servis minibüsü, karşı şeride geçerek Volkan K'nin kullandığı 38 RF 383 plakalı otomobille çarpıştı.

2 kişi can verdi, 8 yaralı var

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada işçi servisindeki Sibel Demir yaşamını yitirdi, yaralanan 9 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan işçilerden Leman Öztürk de buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bursa'da feci kaza: 2 ölü, 8 yaralı
Bursa'da kaza

Feci kaza kamerada

Feci kaza, KGYS kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, minibüsün karşı şeride geçtiği, otomobile çarptıktan sonra yoldan çıktığı anlar yer aldı.