Ehliyetsiz sürücü, dün akşam bir ailenin evine ateş düşürdü…
Bursa’nın İnegöl ilçesi kırsal Hocaköy Mahallesi’nden ilçe merkezi istikametine seyreden 17 yaşındaki E.D. yönetimindeki 16 PM 207 plakalı otomobil, saat 22.30 sıralarında karşı yönden gelen Şeref Burcu idaresindeki tescilsiz motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı.
Fren yerine gaza bastı, aracın altında sürükledi
Kaza sonrası panikleyen sürücü, fren yerine gaza basınca motosikletten yere düşen 49 yaşındaki Şeref Burcu, aracın altında yaklaşık 50 metre sürüklendi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolünde Burcu’nun hayatını kaybettiği tespit edildi.
Yakınları linç etmeye çalıştı
Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, E.D. gözaltına alındı.
Bu sırada olay yerine gelen Şeref Burcu’nun yakınları jandarma aracında bulunan E.D.’yi araçtan indirerek linç etmeye çalıştı.
Soruşturuluyor
Ekipler, Burcu’nun yakınlarını sakinleştirmek için yoğun çaba sarf ederken, E.D. olay yerinden uzaklaştırılarak jandarma karakoluna götürüldü.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.