İHA
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi'nde market alışverişi yapan 64 yaşındaki Nebiye Avcı, eve döndüğü sırada fenalaşarak boş arsada yere düştü.
O sırada arsada hareket haline geçmeye hazırlanan C.Y. idaresindeki tır, karanlık nedeniyle fark edemediği yaşlı kadının üzerinden geçti.
Tırın sarsılmasıyla birlikte duran C.Y., Nebiye Avcı'yı yerde hareketsiz bir şekilde gördü.
Olay yerinde öldü
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan Avcı'ya yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiğini belirledi.
Savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Nebiye Avcı'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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