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Bursa'da firari hırsız kameraya yakalandı: Hangi kartı denese ret cevabı aldı

Bursa'da firari hırsız kameraya yakalandı: Hangi kartı denese ret cevabı aldı Bursa'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir şüpheli, cezaevine girmemek için çaldığı aracı satıp yurt dışına kaçmayı planlıyordu. Polis, o şüphelinin planını 1 günde bozdu.