Bursa'da fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

- Bursa'da saatte 46 kilometre hızla esen fırtına Kükürtlü Caddesi'nde bir ağacın devrilmesine yol açtı.
- Devrilen ağaç, araçların üzerine düştü ve olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
- Belediye ekipleri ağacı kaldırarak yolu trafiğe açtı ve akşam saatlerinde sağanak yağış bekleniyor.
Bursa'nın şehir merkezinde, öğle saatlerinde lodos etkili oldu...
Yaşanan olayda, Merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi üzerinde bir ağaç da fırtınanın etkisiyle araçların üzerine devrildi.
O ANLAR KAMERALARA YANSIDI
Bir sitenin güvenlik kamerası tarafından o anlar, saniye saniye kayda alındı.
YOL TRAFİĞE AÇILDI
Belediye ekipleri ağacı keserek yolu trafiğe açtı.
Bursa'da akşam saatlerinde sağanak yağış beklendiği açıklandı.