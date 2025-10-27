Abone ol: Google News

Bursa'da fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

Kentte etkili olan ve saatteki hızı 46 kilometreye ulaşan fırtına, Kükürtlü Caddesi'nde bir ağacın devrilmesine neden oldu.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 27.10.2025 15:32
  • Bursa'da saatte 46 kilometre hızla esen fırtına Kükürtlü Caddesi'nde bir ağacın devrilmesine yol açtı.
  • Devrilen ağaç, araçların üzerine düştü ve olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
  • Belediye ekipleri ağacı kaldırarak yolu trafiğe açtı ve akşam saatlerinde sağanak yağış bekleniyor.

Bursa'nın şehir merkezinde, öğle saatlerinde lodos etkili oldu...

Yaşanan olayda, Merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi üzerinde bir ağaç da fırtınanın etkisiyle araçların üzerine devrildi. 

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Bir sitenin güvenlik kamerası tarafından o anlar, saniye saniye kayda alındı. 

YOL TRAFİĞE AÇILDI

Belediye ekipleri ağacı keserek yolu trafiğe açtı.

Bursa'da akşam saatlerinde sağanak yağış beklendiği açıklandı.

3. Sayfa Haberleri