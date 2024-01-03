Bursa'da forkliftin altında kalan işçi can verdi Bursa'da forklift ile tıra patates çuvalı yükleyen işçi kullandığı forkliftin yan yatması sonucu altında kalarak yaşamını yitirdi.

İHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çeltikköy Mahallesi'ndeki bir iş yerinde günlük işçi olarak çalışan Suriye uyruklu Abdullah H., forklift ile tıra patates yüklediği sırada forklift yan yattı.

Olayı gören arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerinde öldü

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri Abdullah H.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Abdullah H.'nin cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)