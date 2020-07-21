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    Bursa'da foseptik çukuruna düşen köpekler kurtarıldı

    Çukurdan çıkarılan 4 yavru köpek, sahipsiz hayvanların bulunduğu Tedavi Merkezi'ne götürüldü.
    • DHA
    • 21.07.2020 - 17:13
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    Bursa'da foseptik çukuruna düşen köpekler kurtarıldı

    Bursa'da 4 yavru köpek, foseptik çukuruna düştü.

    İnegöl'e bağlı Sungurpaşa Kırsal Mahallesi'nde yaşanan olayda vatandaşlar, çaresiz köpekleri farketti.

    Durumun bildirilmesi üzerine köye ulaşan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kuyuya düşen yavru köpekleri bulundukları yerden çıkardı.

    4 YAVRU KÖPEK ÇUKURDAN ÇIKARILDI

    Kurtarma anı görüntülenirken, yavru köpekler kısa sürede özgürlüklerine kavuştu.

    Köpeklerin kontrol için Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'ne götürüldüğü bildirildi.

    Bursa'da foseptik çukuruna düşen köpekler kurtarıldı #1

    Bursa'da foseptik çukuruna düşen köpekler kurtarıldı #2

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