- En Son Haber
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa'da foseptik çukuruna düşen köpekler kurtarıldı
Bursa'da foseptik çukuruna düşen köpekler kurtarıldı
Çukurdan çıkarılan 4 yavru köpek, sahipsiz hayvanların bulunduğu Tedavi Merkezi'ne götürüldü.
- DHA
- 21.07.2020 - 17:13
Bursa'da 4 yavru köpek, foseptik çukuruna düştü.
İnegöl'e bağlı Sungurpaşa Kırsal Mahallesi'nde yaşanan olayda vatandaşlar, çaresiz köpekleri farketti.
Durumun bildirilmesi üzerine köye ulaşan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kuyuya düşen yavru köpekleri bulundukları yerden çıkardı.
4 YAVRU KÖPEK ÇUKURDAN ÇIKARILDI
Kurtarma anı görüntülenirken, yavru köpekler kısa sürede özgürlüklerine kavuştu.
Köpeklerin kontrol için Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'ne götürüldüğü bildirildi.