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Bursa'da fotoğraf çekmek için canını tehlikeye attı
Otomobilin yolcu koltuğunda oturan bir kişi, seyir halindeyken fotoğraf çekmek için kendi canını hiçe saydı. Bu anlar kameralara yansıdı.
- İHA
- 04.04.2022 - 11:07
- Güncelleme : 04.04.2022 - 11:58
Görüntüler, Bursa’nın Osmangazi ilçesi İstanbul-İzmir Otoyolu’nda kayda alındı…
Yolcu koltuğunda oturan bir genç, otomobilin camına çıktı, telefonunu çıkardı.
GÖRENLER ŞOKE OLDU
Seyir halinde olan sürücü arkadaşının fotoğrafını çekmek isteyen kişi, kendi canını ise hiçe saydı.
Görenleri hayrete düşüren bu anlar, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Bursa'da fotoğraf çekmek için canını tehlikeye attı VİDEO