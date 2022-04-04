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Bursa'da fotoğraf çekmek için canını tehlikeye attı

Bursa'da fotoğraf çekmek için canını tehlikeye attı

Otomobilin yolcu koltuğunda oturan bir kişi, seyir halindeyken fotoğraf çekmek için kendi canını hiçe saydı. Bu anlar kameralara yansıdı.