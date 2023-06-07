Bursa'da fren yerine gaza basan sürücü vatandaşı metrelerce sürükledi Bölgede meydana gelen kazada bir otomobil sürücüsü, yanlışlıkla fren yerine gaza basınca yol kenarında yürüyen 3 kişiye çarptı. O anlar bir mağazanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA Bursa’nın Mudanya ilçesinde dikkatsizlik kazayı getirdi. Cadde üzerinde seyreden otomobilin bayan sürücüsü, yanlışlıkla fren yerine gaza basınca yol kenarında bulunan 3 kişiye çarptı. Kazazedelerden ikisi kaputun üzerinden yuvarlanıp, kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu. Metrelerce sürüklendi 3. kişi çarpmanın şiddetiyle birlikte havaya savrularak takla attı, daha sonra hız kesmeyen otomobilin üzerine düşerek metrelerce sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yoğun bakımda Polis ekipleri kaza sonrası tahkikat başlattı. Kazazedenin, Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakıma alındığı öğrenildi.