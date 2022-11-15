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    Bursa’da, freni boşalan kamyonun kaza anları kamerada

    Freni boşalan hafriyat kamyonu, park halindeki 3 araca çarpmasının ardından 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kaza anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
    • 15.11.2022 - 14:38
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 15:27
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    Bursa’da, freni boşalan kamyonun kaza anları kamerada

    Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Kayapa Mahallesi’nde freni boşalan hafriyat kamyonu adeta dehşet saçtı…

    Kamyon önce park halinde bulunan hafif ticari araca, ardından 3 kişiye çarptı. Kazazedeler, olayı yaralı olarak atlattı.

    Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı.

    Ekipler sevk edildi

    İHA’nın haberine göre; olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı.

    Kaza anları kamerada

    Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

    Bursa’da, freni boşalan kamyonun kaza anları kamerada VİDEO

    Bursa’da, freni boşalan kamyonun kaza anları kamerada #1

    Bursa’da, freni boşalan kamyonun kaza anları kamerada #2

    Bursa’da, freni boşalan kamyonun kaza anları kamerada #3

    Bursa’da, freni boşalan kamyonun kaza anları kamerada #4


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