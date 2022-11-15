Haberler

3. Sayfa Haberleri

Bursa’da, freni boşalan kamyonun kaza anları kamerada

Bursa’da, freni boşalan kamyonun kaza anları kamerada

Freni boşalan hafriyat kamyonu, park halindeki 3 araca çarpmasının ardından 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kaza anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.