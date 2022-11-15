- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa’da, freni boşalan kamyonun kaza anları kamerada
Bursa’da, freni boşalan kamyonun kaza anları kamerada
Freni boşalan hafriyat kamyonu, park halindeki 3 araca çarpmasının ardından 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kaza anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
- 15.11.2022 - 14:38
- Güncelleme : 15.11.2022 - 15:27
Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Kayapa Mahallesi’nde freni boşalan hafriyat kamyonu adeta dehşet saçtı…
Kamyon önce park halinde bulunan hafif ticari araca, ardından 3 kişiye çarptı. Kazazedeler, olayı yaralı olarak atlattı.
Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı.
Ekipler sevk edildi
İHA’nın haberine göre; olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı.
Kaza anları kamerada
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Bursa’da, freni boşalan kamyonun kaza anları kamerada VİDEO