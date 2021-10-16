Freni tutmayan otomobil önce motosiklete ardından park halindeki otomobillere çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesi Tekke Mahallesi Horhor Caddesi üzerinde Celil Yılmaz idaresindeki 16 GT 384 plakalı otomobilin, yokuş aşağı inerken frenleri boşaldı.

Hızla yokuştan inen otomobil, 73 yaşındaki Yusuf Üzen idaresindeki plakasız motosiklete çarptı.

Kaza nedeniyle motosiklet sürücüsü savrulurken, duramayan otomobil 16 AFC 718 ve 06 FY 1390 plakalı park halindeki otomobillere çarpıp, elektrik direğinde durdu.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Kazada motosiklet sürücüsü Yusuf Üzen yaralandı. Kaza sonrasında ortalık savaş alanına dönerken, yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine çağrılan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan şehir içinde faciadan dönülen kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da freni tutmayan otomobil kaza yaptı VİDEO