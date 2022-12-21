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    Bursa'da ganyan bayisinde alkol tartışmasında silahlar konuştu

    Bursa'da 47 yaşındaki Bülent Ü., ganyan bayisinde alkol yüzünden çıkan tartışmada Saim K. tarafından tabanca ile bacağından vuruldu.
    • 21.12.2022 - 00:24
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    Bursa'da ganyan bayisinde alkol tartışmasında silahlar konuştu

    Saat 21.00 sıralarında Bursa'nın Yıldırım ilçesi İncirli Caddesi üzerinde bulunan ganyan bayisinde meydana gelen olayda, mahalle sakinlerinden Bülent Ü., ganyan bayisinde alkol içtiği gerekçesiyle Saim K. ile tartışmaya başladı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine Saim K., belinden çıkardığı tabancayla Bülent Ü.'ye ateş etti.

    Bacağından vurup, silahın kabzasıyla da başına vurdu

    Kurşunlardan biri Bülent Ü.'nün bacağına isabet ederken, bir kurşun ise park halindeki otomobile geldi. Kanlar içerisinde yere yığılan Bülent Ü.'nün başına silahın kabzasıyla vuran Saim K., olay yerine geldiği 16 LPM 69 plakalı otomobilini bırakarak yaya olarak kaçtı.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yapılan Bülent Ü., ambulansla kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı. Bülent Ü.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Otomobilinde içki şişeleri bulundu

    Polis, olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan ele geçirdi.

    DHA'nın haberine göre, şüpheli Saim K.'nın otomobilinde yapılan aramada ise içki şişeleri bulundu. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

    Bursa da ganyan bayisinde alkol tartışmasında silahlar konuştu #1

    Bursa da ganyan bayisinde alkol tartışmasında silahlar konuştu #2

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