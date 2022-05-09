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    Bursa'da gasptan aranan zanlılar, 25 kilometrelik kovalamaca sonunda yakalandı

    Bursa'da gasp suçundan aranan şüpheliler polis ekiplerinden yaklaşık 25 kilometre kaçtıktan sonra kıskıvrak yakalandılar.
    • 09.05.2022 - 07:50
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    Bursa'da gasptan aranan zanlılar, 25 kilometrelik kovalamaca sonunda yakalandı

    Bursan'nın merkez Yıldırım ilçesinde asayiş şube müdürlüğüne bağlı gasp büro amirliği ekipleri, aranan şahısların kiraladıkları 16 ANK 897 araç ile 11 Eylül Bulvarı’nda oldukları bilgisini aldı.

    Dur ihtarına uymayıp kaçtılar

    Hemen harekete geçen ekipler, aracı 11 Eylül Bulvarı’nda görerek dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, süratli bir şekilde giderek izini kaybettirmeye çalıştı.

    Bursa da gasptan aranan zanlılar, 25 kilometrelik kovalamaca sonunda yakalandı #1

    3 zanlı, 25 kilometrelik kovalamaca sonunda yakalandı

    İHA'nın haberine göre; yaklaşık 25 kilometre boyunca kaçtıktan sonra, araçta bulunan S.S. (38) ve M.D. (22) Samanlı Caddesi’nde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Kiralık araç ise çekici yardımıyla incelemek üzere emniyetin otoparkına götürüldü.

    Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    Bursa da gasptan aranan zanlılar, 25 kilometrelik kovalamaca sonunda yakalandı #2

    Suç kayıtları kabarık

    Öte yandan S.S.’nin gasp ve oto hırsızlığı suçlarından arandığı ayrıca 34 adet kaydı olduğu, M.D’nin ise 23 adet kaydı olduğu öğrenildi.

    Bursa da gasptan aranan zanlılar, 25 kilometrelik kovalamaca sonunda yakalandı #3

    Bursa da gasptan aranan zanlılar, 25 kilometrelik kovalamaca sonunda yakalandı #4

    Bursa da gasptan aranan zanlılar, 25 kilometrelik kovalamaca sonunda yakalandı #5

    Bursa da gasptan aranan zanlılar, 25 kilometrelik kovalamaca sonunda yakalandı #6


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