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    Bursa'da gaz alan araç yanmaya başladı

    İznik ilçesinde akaryakıt istasyonunda gaz yüklenen araç alevler içerisinde yanmaya başladı. Yangın ve insanların korkuyla kaçışma anı ise kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 13.12.2021 - 12:25
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 14:15
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    Bursa'da gaz alan araç yanmaya başladı

    Bursa’nın İznik ilçesinde 17 EA 849 plakalı araç sürücüsü Mümin Yaşa, oto gaz almak için akaryakıt istasyonuna girdi.

    GAZ ALIRKEN YANMAYA BAŞLADI

    Gaz yüklendiği sırada araç, bir anda alevler içerisinde yanmaya başladı.

    Akaryakıt istasyonunda durumu gören diğer müşteriler panik halinde kaçmaya çalıştı.

    Yaşanan panik hali ise anbean kameralara yansıdı.

    Bursa'da gaz alan araç yanmaya başladı VİDEO

    ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Otomobil akaryakıt istasyonu çalışanları tarafından söndürülürken araç ise kullanılamaz hale geldi.

    Bursa da gaz alan araç yanmaya başladı #1

    Bursa da gaz alan araç yanmaya başladı #2

    Bursa da gaz alan araç yanmaya başladı #3

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