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- Bursa'da gaz alan araç yanmaya başladı
Bursa'da gaz alan araç yanmaya başladı
İznik ilçesinde akaryakıt istasyonunda gaz yüklenen araç alevler içerisinde yanmaya başladı. Yangın ve insanların korkuyla kaçışma anı ise kameralara yansıdı.
- İHA
- 13.12.2021 - 12:25
- Güncelleme : 13.12.2021 - 14:15
Bursa’nın İznik ilçesinde 17 EA 849 plakalı araç sürücüsü Mümin Yaşa, oto gaz almak için akaryakıt istasyonuna girdi.
GAZ ALIRKEN YANMAYA BAŞLADI
Gaz yüklendiği sırada araç, bir anda alevler içerisinde yanmaya başladı.
Akaryakıt istasyonunda durumu gören diğer müşteriler panik halinde kaçmaya çalıştı.
Yaşanan panik hali ise anbean kameralara yansıdı.
Bursa'da gaz alan araç yanmaya başladı VİDEO
ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Otomobil akaryakıt istasyonu çalışanları tarafından söndürülürken araç ise kullanılamaz hale geldi.