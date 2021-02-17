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    Bursa'da gazeteciye silahlı saldırı kamerada

    Bursa'da gazeteci Ferruh Varanoğlu, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ayağından vurularak yaralanan Varanoğlu, tedavi altına alındı.
    • DHA
    • 17.02.2021 - 10:36
    • Güncelleme : 17.02.2021 - 10:55
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    Bursa'da gazeteciye silahlı saldırı kamerada

    Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yeni Karaman Mahallesi'ndeki iş yerinin önüne park ettiği aracından inen gazeteci 58 yaşındaki Ferruh Varanoğlu, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

    Saldırganın 6 el ateş ettiği Varanoğlu, sağ ayağından vuruldu.

    POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

    Saldırgan kaçarken yaralı Ferruh Varanoğlu, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaçan saldırganı belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

    Öte yandan saldırı anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Varanoğlu'nun yanına gelen 1 şüphelinin, belindeki tabancayı çıkartıp art arda ateş ettiği görülüyor.

    Bursa'da gazeteciye silahlı saldırı kamerada VİDEO

    Bursa da gazeteciye silahlı saldırı kamerada #1

    Bursa da gazeteciye silahlı saldırı kamerada #2

    Bursa da gazeteciye silahlı saldırı kamerada #3
    Bursa da gazeteciye silahlı saldırı kamerada #4

    Bursa da gazeteciye silahlı saldırı kamerada #5

    Bursa da gazeteciye silahlı saldırı kamerada #6

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