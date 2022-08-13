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    Bursa'da gece kulübü önündeki cinayet kamerada

    Gece kulübünde taşkınlık yapınca dışarı çıkarılan 2 kişinin arkadaşları, olayın ardından pusu kurup, sabaha karşı patronunun otomobilini almaya gelen genci öldürdü.
    • 13.08.2022 - 14:51
    • Güncelleme : 13.08.2022 - 14:59
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    Bursa'da gece kulübü önündeki cinayet kamerada

    Bursa’nın Nilüfer ilçesi Barış Mahallesi'ndeki gece kulübüne salı günü akşam saatlerinde eğlenmeye giden C.Y. (28) ile Y.A. (38), taşkınlık yaptıkları gerekçesiyle işletmeci M.S. ve güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı.

    Dışarıda görevlilerle tartışıp olay yerinden ayrılan C.Y. ve Y.A., durumu arkadaşları V.K., A.Y. ve G.Y.'ye söyledi.

    Ateş açıp kaçtılar

    Bunun üzerine V.K. (26), A.Y. (35) ve G.Y. kendilerine ait otomobile binip kulübe gitti.

    Saat 02.00 sıralarında dışarıda bekleyen şüpheliler, mekanın kapanmasının ardından patronunun otomobilini almaya gelen Emir Çelik'e (26) ateş edip kaçtı.

    Bursa'da gece kulübü önündeki cinayet kamerada VİDEO

    Cinayet kamerada

    Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde, şüphelilerin otomobille gelip hareket halindeyken ateş açtıkları, Emir Çelik'i vurdukları ve olay yerinden kaçtıkları görüldü.

    Müdahaleler yetmedi

    Yaralanan ve özel bir hastaneye kaldırılan Çelik, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Cezaevinden tahliye olduğu öğrenilen Çelik, çarşamba günü Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi Eyüp Sultan Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

    Bursa da gece kulübü önündeki cinayet kamerada #1

    Otomobilin sahibi tespit edildi

    Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini izleyip, cinayette kullanılan otomobilin sahibinin, olayların başlamasına neden olan C.Y. olduğunu tespit etti.

    Polis, C.Y. ile arkadaşı Y.A.'yı gözaltına aldı.

    Bursa da gece kulübü önündeki cinayet kamerada #2

    Yardım için gelenlerin adını da verdiler

    Şüphelilerin sorgularında, cinayeti işleyen V.K., A.Y. ve G.Y.'nin arkadaşları oldukları, olayın ardından Yıldırım ilçesinde bir araya geldikleri, yanlarına da H.M. (29), Y.S. (33) ve A.İ.'yi (39) yardım için çağırdıkları öğrenildi.

    Ekipler, H.M., Y.S. ve A.İ.'yi de gözaltına aldı.

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    Bağ evinde yakayı ele verdiler

    Bu kişiler ise ifadelerinde V.K., A.Y. ve Y.A.'ya İzmir'e kaçmaları için yardım ettiklerini ve aracı da sakladıklarını itiraf etti.

    Şüphelilerin, İzmir'de S.T.'ye (37) ait bağ evinde saklandığı belirlendi.

    Dün sabaha karşı operasyon düzenleyen ekipler, V.K., A.Y. ve Y.A. ile saklanmalarına yardım ettiği belirlenen S.T. yi gözaltına alıp Bursa'ya getirildi.

    Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen 9 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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