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Bursa'da eğlence merkezine silahlı saldırı: Kurşunlar havada uçtu

Bursa'da eğlence merkezine silahlı saldırı: Kurşunlar havada uçtu Bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırı korkulu anlar yaşatırken kurşunların isabet ettiği camlar parçalandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.