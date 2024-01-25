İHA
Bursa'da dün gece olaylı geçti.
Kurşunların ardı arkasının kesilmediği Nilüfer ilçesinde korkutan anlara şahit olundu.
Olay, bir eğlence mekanında gece 02.00 sularında yaşandı.
Aracı kurşun yağmuruna tuttular
İş yeri sahibi S.D. ile aralarında öncesinde husumet bulunan kişiler, otomobille eğlence mekanının önüne geldi.
Otomobilin içinden arka arkaya tetiğe basan şüpheliler adeta tehlike saçtı.
Şüpheli şahıslar olay yerinden hızla kaçarken, 6 kurşunun isabet ettiği camlar parçalandı.
Polis ekipleri çalışma başlattı
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerin olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Kurşunların sıyırdığı vatandaşlar şans eseri yara almadan kurtuldu.
Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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