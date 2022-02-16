Euro
15.48
0.20%
Dolar
13.62
0.19%
Altın
812.55
0.27%
Borsa
2038
0.00%
Bitcoin
600.914
1.16%
BTXN Coin
37.79
1.39%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Güneşli 3 C

    Bursa'da geldiği dönerciden telefon çaldı

    Sipariş vererek iş yeri sahibini oyalayan bir şüpheli, kasa kenarında bulunan 2 telefonu çalarak ortadan kayboldu.
    • İHA
    • 16.02.2022 - 09:32
    • Güncelleme : 16.02.2022 - 09:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da geldiği dönerciden telefon çaldı

    Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki döner salonuna müşteri kılığında gelen bir hırsız, sipariş vererek işletmeci Ayşe Bulum'u oyalamaya başladı.

    MÜŞTERİLERİN GÖZÜ ÖNÜNDE TELEFON ÇALDI

    Ayşe Bulum'un döneri hazırlamak için arkasını döndüğü esnada harekete geçen hırsız, müşterilere rağmen 2 tane telefon çalıp dükkandan çıktı. Ayşe Bulum, müşteriyi göremeyince durumdan şüphelenip etrafa bakmaya başladı ve hırsızlığı fark etti.

    "İÇİNDEKİ BİLGİLER BİZİM İÇNİ ÖNEMLİYDİ"

    Gözlerinin önünde telefonlarının çalındığını ifade eden Ayşe Bulum, "Güvenlik kamerasına baktığımda hırsız sipariş verdikten sonra değeri 7 bin lira olan 2 tane telefonu çalıp kaçıyor. Hırsızların bir an önce yakalanmasını istiyorum. Telefondan ziyade içindeki bilgiler ve fotoğraflar benim için çok önemliydi." dedi.

    Bursa da geldiği dönerciden telefon çaldı #1

    Bursa da geldiği dönerciden telefon çaldı #2


    İlginizi Çekebilir

    Abdullah Avcı: Hedefimize az kaldı, rehavete girmeyin
    Futbol

    Abdullah Avcı: Hedefimize az kaldı, rehavete girmeyin

    Hatay’da, 4 ton 900 kilogram bozulmuş biber salçası ele geçirildi
    3. Sayfa

    Hatay’da, 4 ton 900 kilogram bozulmuş biber salçası ele geçirildi

    Btcrobo ile bir gecede zengin olabilirsiniz
    Btcrobo

    Btcrobo ile bir gecede zengin olabilirsiniz

    Görüş Bildir