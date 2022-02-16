Bursa'da geldiği dönerciden telefon çaldı

Sipariş vererek iş yeri sahibini oyalayan bir şüpheli, kasa kenarında bulunan 2 telefonu çalarak ortadan kayboldu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki döner salonuna müşteri kılığında gelen bir hırsız, sipariş vererek işletmeci Ayşe Bulum'u oyalamaya başladı.

MÜŞTERİLERİN GÖZÜ ÖNÜNDE TELEFON ÇALDI

Ayşe Bulum'un döneri hazırlamak için arkasını döndüğü esnada harekete geçen hırsız, müşterilere rağmen 2 tane telefon çalıp dükkandan çıktı. Ayşe Bulum, müşteriyi göremeyince durumdan şüphelenip etrafa bakmaya başladı ve hırsızlığı fark etti.

"İÇİNDEKİ BİLGİLER BİZİM İÇNİ ÖNEMLİYDİ"

Gözlerinin önünde telefonlarının çalındığını ifade eden Ayşe Bulum, "Güvenlik kamerasına baktığımda hırsız sipariş verdikten sonra değeri 7 bin lira olan 2 tane telefonu çalıp kaçıyor. Hırsızların bir an önce yakalanmasını istiyorum. Telefondan ziyade içindeki bilgiler ve fotoğraflar benim için çok önemliydi." dedi.