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    Bursa'da gelin arabasından havaya 15 el ateş açıldı

    Osmangazi ilçesinde düğün konvoyundaki gelin aracından kolunu çıkaran şahıs, havaya ateş açtı. Diğer yolcuları tehlikeye sokan maganda her yerde aranıyor.
    • 29.08.2022 - 10:22
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 10:33
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    Bursa'da gelin arabasından havaya 15 el ateş açıldı

    Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki düğün konvoyundan dehşet saçıldı.

    Hayatlarını birleştiren çift, düğün konvoyu ile turlamaya başladı.

    Bu sırada gelin arabasının camından çıkarılan silah ile havaya defalarca ateş açıldı.

    Gelin arabasından 15 el ateş açtı

    Kurşun sesleri yaklaşık 15 kez duyulurken, diğer yolcular panik yaşadı.

    Bir başka sürücünün kamerasına yansıyan görüntülerin ekiplere ulaşması soncunda harekete geçildi.

    Polisler magandanın peşinde

    İHA'nın haberine göre, polis ekipleri görüntüler üzerine soruşturma başlatırken, araç plakasından ateş eden kişi her yerde aranıyor.

    Bursa'da gelin arabasından havaya 15 el ateş açıldı ViDEO

    Bursa da gelin arabasından havaya 15 el ateş açıldı #1

    Bursa da gelin arabasından havaya 15 el ateş açıldı #2

    Bursa da gelin arabasından havaya 15 el ateş açıldı #3


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