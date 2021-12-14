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    Bursa'da genç bandocu yaşam savaşını kaybetti

    Kemalpaşa ilçesinde iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada, genç bandocu başından yaralandı. 4 gündür tedavisi süren genç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • İHA
    • 14.12.2021 - 16:42
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 16:48
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    Bursa'da genç bandocu yaşam savaşını kaybetti

    Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan kahvede, iki grup arasında tartışma çıktı. Giderek alevlenen tartışmada silahlar çekilerek çatışma başladı.

    BAŞINDAN YARALANDI

    Yaşanan çatışmada cezaevinden 3 ay önce tahliye edilen Hakan Fere (42) hayatını kaybederken, Mustafakemalpaşa Roman Dernekleri Başkanı Rahmi Tura'nın oğlu Arif Tümer Tura ise başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

    Bursa da genç bandocu yaşam savaşını kaybetti #1

    YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

    Ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Tura, 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Öte yandan olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

    Arif Tümer Tura’nın, Mustafakemalpaşa Belediyesi Bando Takımında görev aldığı belirtilirken Belediye Başkanı Mehmet Kanar, taziye mesajı yayınladı.

    "DERİN ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİZ"

    Kanar mesajında, “Belediye Bandosu ve Mehter Takımı'mızın yetenekli sanatçısı, mesai arkadaşımız Arif Tümer Tura'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

    Bursa da genç bandocu yaşam savaşını kaybetti #2

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