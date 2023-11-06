Haberler



3. Sayfa



Bursa'da genç kadın silahla ağır yaralandı: Eşi ve kayınbiraderleri gözaltına alındı

Bursa'da genç kadın silahla ağır yaralandı: Eşi ve kayınbiraderleri gözaltına alındı Bursa'da bir evde henüz sebebi bilinmeyen şekilde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Kadının eşi ve kayınbiraderleri gözaltına alındı.