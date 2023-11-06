Bursa'da genç kadın silahla ağır yaralandı: Eşi ve kayınbiraderleri gözaltına alındı

Bursa'nın Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir evde bağırış ve silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan kavgada 28 yaşındaki Öznur Ç.'nin (28) silahlı saldırıya uğradığı belirlendi.
Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Öznur Ç.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Eşi ve kayınbiraderleri gözaltına alındı
Yaralı kadının eşi Musa Ç. (33) ile kayınbiraderleri Sedat Ç. ve Erkin Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Ekiplerin incelemeleri sonucu evin yatak odasında duvar içinde bir adet mermi çekirdeği, evde de 2 adet tabanca ve 1 adet tüfek ele geçirildi.
Olayda kullanılan silah ise evin merdiven boşluğunda bulunurken yaralı Öznur Ç.'nin yakınları hastane önünde tartıştı.
Yaralı kadının tedavisi yoğun bakımda devam ederken polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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