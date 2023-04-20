Bursa’da genç kadın, yatak odasında film izlerken maganda kurşunuyla yaralandı Yatak odasında telefonundan film izleyen genç kadın, kulaklığını taktığı sırada, penceresine isabet ederek kolunu sıyıran mermi ile yaralandı. Ailesi tarafından hastaneye götürülen genç kadın, “Ben 26 yıllık hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Kulaklığımı takmasam, kurşun göğsüme isabet edecekti” dedi.

DHA

Maganda kurşunu az kalsın genç bir canı daha alıyordu…

Önceki gün saat 20.00 sıralarında Bursa’nın Kestel ilçesinde akılalmaz bir saldırı oldu.

26 yaşındaki Yasemin Pelit, Vanimehmet Mahallesi Atalar Sokak’taki binanın 2’nci katında bulunan evinin yatak odasında telefonundan film izliyordu.

Maganda kurşunuyla yaralandı

Genç kadın, kulaklığını takmaya çalıştığı sırada kolunda acı hissetti.

Kolunun kanadığını gören Pelit, o sırada salonda olan ailesinin yanına gitti.

Panik yaşayan aile, Pelit'i Kestel Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Muayenede Pelit'in kolunun kurşunla yaralandığı belirlendi.

Polis araştırıyor

Pelit, tedavisinin ardından taburcu edilirken, ailesinin ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi.

İnceleme yapan polis ekipleri, 5 katlı binanın 2’nci katındaki pencereye isabet eden merminin, Pelit’in kolunu sıyırarak yatağa düştüğünü belirledi.

Ekipler ayrıca 3’üncü kattaki amca Deniz Pelit’in evinin penceresine ve binanın duvarına da birer mermi isabet ettiğini tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ne olduğunu anlayamadı

Kolunda acı hissettiğini, ancak kurşun isabet edebileceği ihtimalini hiç düşünmediğini söyleyen Yasemin Pelit, o anları şöyle anlattı:

Yatağıma uzanmış, telefonumda film izliyordum. Ezan okunduğu sırada kalktım ve kulaklığımı almak için çantama yöneldim. Kulaklığımı takmak için kolumu kaldırdığım sırada, koluma yıldırım gibi bir şey geldi. Kolum delindi, ben de çığlık çığlığa bağırdım, babama seslendim. Bu sırada kolumdan kanlar aktığını gördüm. İlk önce ne olduğunu anlayamadık, hastaneye gittik. Bizim etrafımızda silah veya kurşun gibi şeyler hiç olmadı. Ben böyle bir şeye ihtimal bile vermedim. Biz hastanedeyken haber geldi, camdan kurşun girdiğini öğrendik. Odamın penceresinde kurşun deliği ve yatağımda da kurşun bulundu. Ben bunu öğrenmeden önce şoka girmiştim bunu öğrenince de ayrıca şoka girdim.

"Kulaklığımı takmasam, kurşun göğsüme isabet edecekti"

Kurşunun göğsüne isabet edeceğini belirten Pelit, “Ben 26 yıllık hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Şu an bu odaya ayaklarım titreyerek giriyorum, korkuyorum. Ben kulaklığımı takmasam, kurşun göğsüme isabet edecekti. Bu saniyelik bir durum, ben dünyada olmayacaktım şu an. Bu sadece benim canım değil, başka hayatlar da var. Üst kattaki amcamların penceresine de böyle kurşun isabet etmiş. Burada keyfine havaya sıkılan kurşun, bir insanın canına mal olacaktı. Bir insanın hayatı nasıl bu kadar basit olabilir?” dedi.

Odasına giremiyor

Evinde bile kendini güvende hissetmediğini vurgulayan Yasemin Pelit, şöyle devam etti: