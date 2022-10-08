Bursa'da genç kızın ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü serbest bırakıldı

Kızı alkollü ve ehliyetsiz sürücü tarafından öldürülen gözü yaşlı anne, şahsın 1 yıl sonra tahliye olmasına tepki göstererek, "Evladımın ölümüne sebep olan kişinin alacağı ceza bu kadar mı?" dedi.

Bursa'da geçtiğimiz yıl 23 Ekim'de ehliyetsiz sürücü, Ceren Özkükner'in ölümüne neden olmuştu.

23 yaşındaki R.T.K. isimli şahıs, gece saatlerinde karantinada olması gerekirken direksiyon başına geçti.

180 kilometre hızla seyir halinde olan genç sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek Burak B.’nin daresindeki otomobile arkadan çarptı.

Alkollü olduğu belirlendi

Kazanın şiddetiyle Burak B.’nin yanında oturan 20 yaşındaki kuzeni Özkükner araçtan savrularak orta bariyere çarptı.

Genç kız olay yerine hayatını kaybederken R.T.K’nın 2.53 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Olayla ilgili Bursa 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde karar davası görüldü.

"Keşke ben rahmetli olsaydım"

Hakim karşısına çıkan, R.T.K, önceki ifadelerini tekrar ederek, "Sevgilimle tartıştım alkol aldım. Yakın zamanda annemi kaybettiğim için psikolojim bozuktu, yolda uyuya kaldım. Çok pişmanım, keşke ben rahmetli olsaydım, ailem tahliye olmamı bekliyor." dedi.

1 yıl sonra tahliye edildi

İHA'nın aktarımına göre; mahkeme heyeti R.T.K’ye 12 yıl ceza verdi. İnfaz yasasına göre şahıs 12 yılın 1 yılını cezaevinde geçirdiği için tahliye edildi.

"Polise ehliyeti olmadığı için abisinin kimliği vermiş"

20 yaşındaki kızını toprağa veren acılı anne Güzel Özkükner, "Geçtiğimiz yıl 23 Ekimde, koronavirüs teşhisi konulan alkollü sürücü, karantinada olması gerekirken direksiyon başına geçip yüksek hızla kızımın ve kuzenin bulunduğu otomobile çarpıp ölümüne sebep oldu. Kızımın bulunduğu otomobile çarpan alkollü sürücü olay yerinde polise ehliyeti olmadığı için abisinin kimliği vermiş. Kullandığı otomobil de kendisine ait değil.

4 duruşmaya da girdik. Alkollü sürücü 4 duruşmada da sevgilisiyle tartıştığını alkol aldığını ve içeride çok kaldığını beyan etti. Fakat ben mahkemede adaletin yerini bulmasını çok istedim. Ancak daha 1 yıl yatmadan tahliyesine karar verildi. Evladımın ölümüne sebep olan kişinin alacağı ceza bu kadar mı?" diye konuştu.

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