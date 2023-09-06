Bursa'da gençlerin yan bakma kavgasında tekmeler havada uçtu İki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken farklı yerlerde iki ayrı grubun ortalığı boks ringine döndüğü anlar kameraya yansıdı.

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İHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 farklı noktada kavga yaşandı...

İlk kavga Merinos Metro istasyonunda sözlü tartışma yaşayan iki grup genç arasında kavga çıktı.

Kavganın büyümesiyle birbirine giren tarafların tekme ve yumrukları havada uçtu.

Yan bakma tartışması

Çevredekilerin müdahalesiyle ayrılan gençler olay yerinde ayrıldı.

Bir başka kavgada ise, ayrı gruplar bu kez ‘yan bakma’ tartışması yaşadı.

O anlar kaydedildi

Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle kavgaya tutuşan gençler kameraya yansırken, çevredekiler tarafları güçlükle ayırdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)