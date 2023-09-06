İHA
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 farklı noktada kavga yaşandı...
İlk kavga Merinos Metro istasyonunda sözlü tartışma yaşayan iki grup genç arasında kavga çıktı.
Kavganın büyümesiyle birbirine giren tarafların tekme ve yumrukları havada uçtu.
Yan bakma tartışması
Çevredekilerin müdahalesiyle ayrılan gençler olay yerinde ayrıldı.
Bir başka kavgada ise, ayrı gruplar bu kez ‘yan bakma’ tartışması yaşadı.
O anlar kaydedildi
Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle kavgaya tutuşan gençler kameraya yansırken, çevredekiler tarafları güçlükle ayırdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)