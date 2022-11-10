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- Bursa'da gerginlik: Biri bıçak çekti, diğeri ‘park edemezsin’ dedi
Bursa'da gerginlik: Biri bıçak çekti, diğeri ‘park edemezsin’ dedi
Hafif ticari araç ve belediye otobüsü şoförü arasında yol verme kavgası çıktı, bıçak çekildi. Başka bir olayda da park etme meselesi yüzünden gerginlik yaşandı. Bursa’daki kavgalar kameralara yansıdı.
- 10.11.2022 - 10:57
- Güncelleme : 10.11.2022 - 12:59
Bursa’nın Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi'ndeki Çekirge Meydanı'nda otobüs ve hafif ticari araç sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyürken, sürücü aracından indi.
Bıçakların çekildiği kavga diğer sürücülerin araya girmesiyle son bulurken, o anlar çevredeki bir vatandaşın kamerasına yansıdı.
Dükkan sahibi ile apartman sakini birbirine girdi
Diğer bir kavga ise Gazcılar Caddesi’nde çıktı…
İddiaya göre, dükkan sahibi ve apartmanda oturan vatandaş araç park etme meselesi yüzünden tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.
Bu anlar da anlar cep telefon kamerasına yansıdı.
Bursa'da gerginlik: Biri bıçak çekti, diğeri ‘park edemezsin’ dedi VİDEO