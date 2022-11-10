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Bursa'da gerginlik: Biri bıçak çekti, diğeri ‘park edemezsin’ dedi

Bursa'da gerginlik: Biri bıçak çekti, diğeri ‘park edemezsin’ dedi

Hafif ticari araç ve belediye otobüsü şoförü arasında yol verme kavgası çıktı, bıçak çekildi. Başka bir olayda da park etme meselesi yüzünden gerginlik yaşandı. Bursa’daki kavgalar kameralara yansıdı.