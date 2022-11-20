Petrol
87.74
-2.27%
Euro
19.235
-0.33%
Dolar
18.6096
0.08%
Altın
1.046
-0.61%
Borsa
4527
0.43%
Bitcoin
316.343
-0.49%
BTXN Coin
6.09
-8.55%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Bulutlu 20 C

    Bursa’da geri dönüşüm deposunda yangın çıktı

    Yıldırım ilçesindeki geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekibinin müdahalesi sürüyor.
    • 20.11.2022 - 15:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa’da geri dönüşüm deposunda yangın çıktı

    Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi’nde bulunan geri dönüşüm deposunda, saat 14.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kentte etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede büyürken, dumanlar da birçok noktadan görüldü.

    Polis, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

    Yangına müdahale sürüyor

    DHA'nın haberine göre, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

    Bursa’da geri dönüşüm deposunda yangın çıktı #1

    Bursa’da geri dönüşüm deposunda yangın çıktı #2

    Bursa’da geri dönüşüm deposunda yangın çıktı #3

    Bursa’da geri dönüşüm deposunda yangın çıktı #4

    Bursa’da geri dönüşüm deposunda yangın çıktı #5

    Bursa’da geri dönüşüm deposunda yangın çıktı #6

    Bursa’da geri dönüşüm deposunda yangın çıktı #7


    Taksim şehitlerinin isimleri Beyoğlu'nda yaşatılacak
    Gündem

    Taksim şehitlerinin isimleri Beyoğlu'nda yaşatılacak

    ALES/3 sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı! ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?
    Eğitim

    ALES/3 sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı! ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!
    Advertorial

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!

    Görüş Bildir