Bursa’da geri dönüşüm deposunda yangın çıktı

Yıldırım ilçesindeki geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekibinin müdahalesi sürüyor.

Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi’nde bulunan geri dönüşüm deposunda, saat 14.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kentte etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede büyürken, dumanlar da birçok noktadan görüldü.

Polis, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Yangına müdahale sürüyor

DHA'nın haberine göre, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.