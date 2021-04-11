Bursa'da geri geri kaçan kamyonet sürücüsü

Bir kamyonet sürücüsü hafta sonu kısıtlama saatinde uygulama noktasını görünce geri geri kaçmak istedi, o anlar kameralara yansıdı.

Koronavirüs ile birlikte uygulamaya konulan kısıtlama, sosyal yaşamı fazlasıyla etkilerken, kısıtlamaya uymamak da ısrar edenler, bunun bedelini polise ya da bekçiye yakalanarak ödüyor.

Bölgelerine göre risk gruplarına ayrılan ve kırmızı kategoride olan illerde hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma yasağında yine birbirinden ilginç anlar yaşandı.

Bu kez görüntünün adresi Bursa oldu.

POLİSİ GÖRÜNCE GERİ GERİ KAÇTI

Trafikte seyir halinde olan bir kamyonet sürücüsü, birkaç metre ötesinde bulunan uygulama noktasındaki polisleri fark etti ve kısa süreliğine durdu.

Ardından sürücü, ileri gitmek yerine geri manevra yaptı.

Geri geri kaçan sürücü, kontrol noktasında varmadan yönünü değiştirmek isterken hem kendi hem de başka sürücülerin canını hiçe saydı.

Bu anları çevrede bulunan bir kişi kayda aldı.

Bursa'da uygulama noktasını görünce geri geri kaçan sürücü VİDEO