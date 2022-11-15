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    Bursa’da geri geri kaçmaya çalışan kadın sürücü yakalandı

    Trafik polislerin uygulama noktasına takılan kadın sürücü geri geri gitmeye çalıştı. Polislerin ısrarla ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, daha fazla geri gidemeyeceğini anlayınca ekiplere teslim oldu.
    • 15.11.2022 - 11:15
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 12:22
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    Bursa’da geri geri kaçmaya çalışan kadın sürücü yakalandı

    Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Santral Garaj Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde uygulama noktası kuran trafik polisleri, alkollü sürücülere geçit vermedi.

    Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan kadın sürücü, ana yolda geri geri gitmeye çalıştı.

    Polis etrafını sardı

    Polis ekipleri aracın etrafını sarmasına rağmen ilerlemeye çalışan sürücü, daha fazla gidemeyeceğini anlayınca ekiplere teslim olmak zorunda kaldı.

    Yakalanan kadın sürücünün peş peşe özür dilemesi de dikkatlerden kaçmadı.

    854 lira ceza kesildi

    Öte yandan alkol testi yapılan sürücünün, promil değeri yasal sınırın altında çıktı.

    Sürücüye alkolden işlem yapılmazken ‘dur’ ihtarına uymamaktan 854 lira ceza kesildi.

    İlginç tavırlar

    Öte yandan kadın sürücünün yanındaki arkadaşı da basın mensuplarının görüntü almaması için ilginç bir tavır sergilerken, o anlar da kameraya yansıdı.

    Bursa'da aracıyla geri geri kaçıp, basın mensuplarına engel olmaya çalıştılar VİDEO

    Bursa’da geri geri kaçmaya çalışan kadın sürücü yakalandı #1

    Bursa’da geri geri kaçmaya çalışan kadın sürücü yakalandı #2

    Bursa’da geri geri kaçmaya çalışan kadın sürücü yakalandı #3

    Bursa’da geri geri kaçmaya çalışan kadın sürücü yakalandı #4

    Bursa’da geri geri kaçmaya çalışan kadın sürücü yakalandı #5

    Bursa’da geri geri kaçmaya çalışan kadın sürücü yakalandı #6


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