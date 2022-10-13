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- Bursa'da, girdiği fırında SMA’lı çocukların kumbaralarını çaldı
Bursa'da, girdiği fırında SMA’lı çocukların kumbaralarını çaldı
Fırının kapısının yarı açık olduğunu gören şüpheli bir şahıs, kasanın yanında SMA’lı çocuklar için yardım toplayan kumbaraları çaldı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
- 13.10.2022 - 09:24
- Güncelleme : 13.10.2022 - 10:52
Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı Yenimahalle'de kapısı yarı açık olan bir ekmek fırınına giren şüpheli şahıs, etrafı kolaçan ettikten sonra kasaya yöneldi.
Şüpheli, kasanın yanında SMA’lı çocuklar için konulan yardım kumbaralarını da alıp olay yerinden kaçtı.
Hırsızlık anları, saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Eşkali tespit edildi
İHA’nın haberine göre; durumu sonradan fark eden fırın sahibi polis ekiplerine ihbarda bulundu.
İhbar üzerine fırına gelen ekipler, güvenli kamerasından eşkalini tespit ettiği şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.
Bursa'da, girdiği fırında SMA’lı çocukların kumbaralarını çaldı VİDEO