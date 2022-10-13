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Bursa'da, girdiği fırında SMA’lı çocukların kumbaralarını çaldı

Bursa'da, girdiği fırında SMA’lı çocukların kumbaralarını çaldı

Fırının kapısının yarı açık olduğunu gören şüpheli bir şahıs, kasanın yanında SMA’lı çocuklar için yardım toplayan kumbaraları çaldı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.