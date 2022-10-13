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    Bursa'da, girdiği fırında SMA’lı çocukların kumbaralarını çaldı

    Fırının kapısının yarı açık olduğunu gören şüpheli bir şahıs, kasanın yanında SMA’lı çocuklar için yardım toplayan kumbaraları çaldı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
    • 13.10.2022 - 09:24
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 10:52
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    Bursa'da, girdiği fırında SMA’lı çocukların kumbaralarını çaldı

    Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı Yenimahalle'de kapısı yarı açık olan bir ekmek fırınına giren şüpheli şahıs, etrafı kolaçan ettikten sonra kasaya yöneldi.

    Şüpheli, kasanın yanında SMA’lı çocuklar için konulan yardım kumbaralarını da alıp olay yerinden kaçtı.

    Hırsızlık anları, saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Eşkali tespit edildi

    İHA’nın haberine göre; durumu sonradan fark eden fırın sahibi polis ekiplerine ihbarda bulundu.

    İhbar üzerine fırına gelen ekipler, güvenli kamerasından eşkalini tespit ettiği şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.

    Bursa'da, girdiği fırında SMA’lı çocukların kumbaralarını çaldı VİDEO

    Bursa da, girdiği fırında SMA’lı çocukların kumbaralarını çaldı #1

    Bursa da, girdiği fırında SMA’lı çocukların kumbaralarını çaldı #2

    Bursa da, girdiği fırında SMA’lı çocukların kumbaralarını çaldı #3

    Bursa da, girdiği fırında SMA’lı çocukların kumbaralarını çaldı #4

    Bursa da, girdiği fırında SMA’lı çocukların kumbaralarını çaldı #5


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