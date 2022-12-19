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    Bursa’da girdiği minibüste mahsur kaldı, polis kurtardı

    Girdiği park halindeki minibüste mahsur kalan kişi, polis ekiplerince kurtarıldı. Gözaltına alınan şahıs, soğuk havadan korunmak için minibüse girdiğini ve kilitli kaldığını söyledi.
    • 19.12.2022 - 13:27
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 13:29
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    Bursa’da girdiği minibüste mahsur kaldı, polis kurtardı

    Bursa’nın İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi 1’inci Manolya Sokak’ta Sabri Çapraz'a ait park halindeki 16 Y 3516 plakalı minibüse giren Berat A., kapıyı açamayınca mahsur kaldı.

    22 yaşındaki Berat A., minibüsün kapılarını açmak için zorlarken, duyduğu sesler üzerine sokağa çıkan Semiha Buyruk (80) tarafından fark edildi.

    Polis minibüsten çıkardı

    Buyruk, komşularına haber verirken saat 09.00 sıralarında ihbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Berat A.'yı mahsur kaldığı minibüsün içinden çıkartıp, gözaltına aldı.

    Berat A.'nın emniyetteki ifadesinde, gece soğuk havadan korunmak için minibüse girdiğini ve kilitli kaldığını söylediği öğrenildi.

    Bursa’da girdiği minibüste mahsur kaldı, polis kurtardı #1

    “Ben Sabri değilim, beni kapattılar”

    Berat A.'yı fark eden Semiha Buyruk ise o anları DHA’ya anlattı.

    Buyruk, “Dışarıya çıktım sesler geliyordu. ‘Sabri ne oldu?’ diye seslendim. ‘Ben Sabri değilim, beni kapattılar. Kapıyı aç’ dedi. Ben de ‘Anahtarları isteyeyim’ dedim. Komşulara haber verdim.” dedi.

    Bursa’da girdiği minibüste mahsur kaldı, polis kurtardı #2

    Bursa’da girdiği minibüste mahsur kaldı, polis kurtardı #3

    Bursa’da girdiği minibüste mahsur kaldı, polis kurtardı #4


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