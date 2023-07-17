Bursa'da gölde boğuldu diye aranırken 4 saat sonra ortaya çıktı Bursa'nın İznik ilçesinde göle giren 73 yaşındaki adamdan haber alınamayınca yakınları boğulduğunu ya da kaybolduğunu zannedip güvenlik güçlerine başvurdu. Alanın farklı bölgesinden yüzerek çıkan adam herkesin yüreğine su serpti.

İHA Bursa'nın İnegöl ilçesinden İznik Göllüce Mahallesi'ne hafta sonunu değerlendirmek için gelen 73 yaşındaki Mustafa Hüseyinoğlu, yüzmek için göle girdi. Gölde yaklaşık 4 saat kalan yaşlı adamdan ses çıkmayınca yakınları durumu jandarmaya bildirdi. 4 saat boyunca haber alınamayınca boğulduğu zannedildi Olay yerine çok sayıda jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Fakat yaşlı adam, arama ekipleri kendisini ararken gölden yüzerek çıktı. "Biraz zorluk yaşadım ileriden çıkıp geldim" Hüseyinoğlu, "Suda biraz zorluk yaşadım. Ama yüzmek bana keyif veriyor. Sonra biraz ileriden çıkıp geldim." dedi.