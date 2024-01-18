İHA
Genç kızların kavgaları sık sık gündeme oturuyor.
Adres bu kez Bursa.
Gürültü tartışması kavgaya döndü
Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana gelen olayda, gürültü krizi yaşandı.
İddiaya göre, gürültü nedeniyle tartışma yaşayan iki kız, sokak ortasında kavgaya tutuştu.
Yere düşürüp tekmeledi
Taraflardan biri yere düşürdüğü kızı tekmelerken, kavgayı araya giren mahalleli ayırdı.
O anlar kamerayla kayda alınırken, olayda yaralanan olmadı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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