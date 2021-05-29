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- Bursa’da güvercin alışverişinde çıkan kavga kanlı bitti
Bursa’da güvercin alışverişinde çıkan kavga kanlı bitti
- DHA
- 29.05.2021 - 08:49
Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi, Sıracevizler Mahallesi'nde Uğur Küçükiğridere(43) ile komşusu Seçkin Ç. (37), gece saatlerinde güvercin alışverişi yapmak için buluştu.
Şahıslar arasında pazarlık nedeni ile bir süre sonra tartışma çıktı.
Mahalle sakinlerinin araya girmesiyle tartışma sona erdi.
Taraflar ayrılarak evlerine gitti.
BULUŞMAYA ÇAĞIRDI
Ancak, Uğur Küçükiğridere'nin kendisine eşinin yanında küfrettiğini öne süren Seçkin Ç., gece saatlerinde Küçükiğridere'yi telefonla aradı, buluşmak istediğini söyledi.
2’nci Çavuşoğlu Sokak'ta bir araya gelen taraflar arasında yeniden başlayan tartışma, bu sefer silahlı kavgaya dönüştü.
EVİNE KAÇMAYA ÇALIŞTI
Seçkin Ç., yanında getirdiği tabanca ile Küçükiğridere'nin üzerine 5 el ateş açtı.
Küçükiğridere, evine kaçmaya çalıştı. Kurşunlar başına isabet etti.
Küçükiğridere, kanlar içinde yer yığılırken, silahlı saldırgan Seçkin Ç. ise yanındaki arkadaşı Şaban Ö. ile olay yerinden kaçtı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Küçükiğridere, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Küçükiğridere'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Mahalle sakinlerinin ifadeleri ile şüphelilerin kaçış güzergahı belirlendi.
Bursa’da güvercin alışverişinde çıkan kavga kanlı bitti VİDEO
EVİNDE YAKALANDI
Şüphelilerin kaçtıkları bölgeye yoğunlaşan ekipler, denetimler sırasında Şaban Ö.'yü yakaladı.
Yaklaşık 3 saat sonra, ailesi ile vedalaşmak için evine gelen Şeçkin Ç. kıskıvrak yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.