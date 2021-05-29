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Bursa’da güvercin alışverişinde çıkan kavga kanlı bitti

Bursa’da güvercin alışverişinde çıkan kavga kanlı bitti

Güvercin alışverişinde çıkan kavgada, tabanca ile komşusunun üzerine ateş açtı. Başına isabet eden kurşunlar ile kanlar içinde kalan şahıs, hastaneye kaldırıldı.