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    Bursa’da güvercin alışverişinde çıkan kavga kanlı bitti

    Güvercin alışverişinde çıkan kavgada, tabanca ile komşusunun üzerine ateş açtı. Başına isabet eden kurşunlar ile kanlar içinde kalan şahıs, hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 29.05.2021 - 08:49
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    Bursa’da güvercin alışverişinde çıkan kavga kanlı bitti

    Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi, Sıracevizler Mahallesi'nde Uğur Küçükiğridere(43) ile komşusu Seçkin Ç. (37), gece saatlerinde güvercin alışverişi yapmak için buluştu.

    Şahıslar arasında pazarlık nedeni ile bir süre sonra tartışma çıktı.

    Mahalle sakinlerinin araya girmesiyle tartışma sona erdi.

    Taraflar ayrılarak evlerine gitti.

    BULUŞMAYA ÇAĞIRDI

    Ancak, Uğur Küçükiğridere'nin kendisine eşinin yanında küfrettiğini öne süren Seçkin Ç., gece saatlerinde Küçükiğridere'yi telefonla aradı, buluşmak istediğini söyledi.

    2’nci Çavuşoğlu Sokak'ta bir araya gelen taraflar arasında yeniden başlayan tartışma, bu sefer silahlı kavgaya dönüştü.

    Bursa’da güvercin alışverişinde çıkan kavga kanlı bitti #1

    EVİNE KAÇMAYA ÇALIŞTI

    Seçkin Ç., yanında getirdiği tabanca ile Küçükiğridere'nin üzerine 5 el ateş açtı.

    Küçükiğridere, evine kaçmaya çalıştı. Kurşunlar başına isabet etti.

    Küçükiğridere, kanlar içinde yer yığılırken, silahlı saldırgan Seçkin Ç. ise yanındaki arkadaşı Şaban Ö. ile olay yerinden kaçtı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Küçükiğridere, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Küçükiğridere'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    Bursa’da güvercin alışverişinde çıkan kavga kanlı bitti #2

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Mahalle sakinlerinin ifadeleri ile şüphelilerin kaçış güzergahı belirlendi.

    Bursa’da güvercin alışverişinde çıkan kavga kanlı bitti VİDEO

    EVİNDE YAKALANDI

    Şüphelilerin kaçtıkları bölgeye yoğunlaşan ekipler, denetimler sırasında Şaban Ö.'yü yakaladı.

    Yaklaşık 3 saat sonra, ailesi ile vedalaşmak için evine gelen Şeçkin Ç. kıskıvrak yakalandı.

    Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Bursa’da güvercin alışverişinde çıkan kavga kanlı bitti #3

    Bursa’da güvercin alışverişinde çıkan kavga kanlı bitti #4

    Bursa’da güvercin alışverişinde çıkan kavga kanlı bitti #5

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