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    Bursa'da güvercin kavgası kanlı bitti

    Dayı ve yeğen arasında güvercin bakma meselesi yüzünden çıkan kavgada kan aktı. İki akraba birbirinden şikayetçi oldu.
    • İHA
    • 12.04.2021 - 09:19
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 09:33
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    Bursa'da güvercin kavgası kanlı bitti

    Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Kemerçeşme Mahallesi Kerem Sokak'ta, uzun süredir araları açık olan O.K. (37) ve yeğeni B.A. (25) güvercin yüzünden tartışmaya başladı.

    İkilinin sözlü olarak başladığı tartışma bir süre kavgaya dönüştü.

    DAYI İLE YEĞEN BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

    Tarafların yumruk ve sopa kullandıkları iddia edilen kavga, kanlı bitti.

    Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi gelirken, birbirlerinden şikayetçi olan dayı ve yeğen ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü.

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