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    Bursa'da hafif ticari araç alt geçide uçtu: 1 ölü

    Yoldan çıkıp metro istasyonunun alt geçit merdivenlerine düşen araçta bulunan Davut Can Duman, doğum günü kutlaması dönüşünde yaşamını yitirdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 08.12.2021 - 08:51
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 11:12
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    Bursa'da hafif ticari araç alt geçide uçtu: 1 ölü

    Bursa'nın Nilüfer ilçesinde A.O.'nun (21) kullandığı 16 ATY 83 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkarak kaldırımdaki ağaca ve aydınlatma direğine çarptı.

    Araç, çarpmanın etkisiyle Nilüfer Metro İstasyonu alt geçidi merdivenlerine düştü.

    YENİ YAŞINI KUTLAYAN DAVUT HAYATINI KAYBETTİ

    İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazanın ardında araçta bulunan H.E.E. (20) ve S.D. (20) yaralanırken, 22 yaşındaki Davut Can Duman olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü A.O. ise kazayı yara almadan atlattı. Davut Can Duman'ın doğum günü olduğu ve arkadaşlarıyla birlikte kutlamadan döndüğü öğrenildi.

    Bursa da hafif ticari araç alt geçide uçtu: 1 ölü #1

    SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

    Sürücü A.O. gözaltına alınırken Davut Can Duman'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Bursa'da hafif ticari araç alt geçide uçtu: 1 ölü VİDEO

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