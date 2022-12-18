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- Bursa’da, hafif ticari araç bariyerlere çarpıp takla attı
Bursa’da, hafif ticari araç bariyerlere çarpıp takla attı
Murat Ersoy idaresindeki hafif ticari aracın bariyerlere çarpmasıyla meydana gelen kazada, 2 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
- 18.12.2022 - 09:39
Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Yiğitler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde, saat 04.00 sıralarında, Murat Ersoy'un kontrolünden çıkan hafif ticari araç, bariyerlere çarparak takla attı.
Ersoy ile yanındaki Salih Çabuk, araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık durumları ciddiyetini koruyor
Ekipler, 2 kişiyi araçtan çıkarıp Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
DHA’nın haberine göre; yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu bildirildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.