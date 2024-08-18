Bursa'da hafriyat kamyonunun lastiği trafikte bomba gibi patladı Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde 11 Eylül Bulvarı üzerinde seyir halindeki kamyonunun lastiğinin patladığı anlar kameraya yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Trafikte ilerlerken yaşanabilecek aksilikler sadece o araç için değil, çevresi için de tehlike saçmaya devam ediyor.

Bursa’da merkez Yıldırım ilçesinde, seyir halinde olan hafriyat kamyonunun lastiği bomba gibi patladı.

11 Eylül Bulvarı üzerinde trafikte seyir halinde olanları heyecanlandıran o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Edinilen bilgiye göre, facianın eşiğinden dönülen anlar, olayın tehlikesini gözler önüne seriyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)