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    Bursa’da hafriyat yüklü tır devrildi

    Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bariyere çarpan tır 100 metre sürüklendikten sonra durabildi.
    • İHA
    • 06.05.2021 - 13:01
    • Güncelleme : 06.05.2021 - 13:07
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    Bursa’da hafriyat yüklü tır devrildi

    Bursa-Yenişehir D100 karayolunda Ömer K. idaresindeki hafriyat yüklü tır, bariyerlere çarparak 100 metre sürüklendi.

    Kazada 46 yaşındaki sürücü Ömer K. ağır yaralandı.

    SIKIŞAN SÜRÜCÜ ÇIKARILDI

    Kısa sürede olay yerine gelen 112 ekipleri, 11 TH 602 plakalı hafriyat yüklü tırın şoförü Ömer K.’yi sıkıştığı yerden çıkarıp, Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

    Jandarma ve bölge trafik ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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