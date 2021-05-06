- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa’da hafriyat yüklü tır devrildi
Bursa’da hafriyat yüklü tır devrildi
Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bariyere çarpan tır 100 metre sürüklendikten sonra durabildi.
- İHA
- 06.05.2021 - 13:01
- Güncelleme : 06.05.2021 - 13:07
Bursa-Yenişehir D100 karayolunda Ömer K. idaresindeki hafriyat yüklü tır, bariyerlere çarparak 100 metre sürüklendi.
Kazada 46 yaşındaki sürücü Ömer K. ağır yaralandı.
SIKIŞAN SÜRÜCÜ ÇIKARILDI
Kısa sürede olay yerine gelen 112 ekipleri, 11 TH 602 plakalı hafriyat yüklü tırın şoförü Ömer K.’yi sıkıştığı yerden çıkarıp, Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.
Jandarma ve bölge trafik ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.