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Bursa’da, halı yüklü kamyonetteki tehlikeli yolculuk kamerada

Bursa’da, halı yüklü kamyonetteki tehlikeli yolculuk kamerada

Halı yüklü bir kamyonetin kakasında, bir gencin canını hiçe sayarak yolculuk yaptığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.