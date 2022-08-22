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- Bursa’da, halı yüklü kamyonetteki tehlikeli yolculuk kamerada
Bursa’da, halı yüklü kamyonetteki tehlikeli yolculuk kamerada
Halı yüklü bir kamyonetin kakasında, bir gencin canını hiçe sayarak yolculuk yaptığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
- 22.08.2022 - 17:26
- Güncelleme : 22.08.2022 - 17:33
Bursa’da, trafikte ilerleyen bir kamyonetin kasasında görenleri şaşkına çeviren bir görüntü kaydedildi.
İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde seyir halindeki bir kamyonetin kasasında, halıların olduğu görüldü. Halılardan boş yerin kalmadığı kasada, bir gencin de yolculuk yaptığı fark edildi.
Ara sokakta gözden kayboldu
Halılardan birine tutunarak canı pahasına yolculuk yapan gencin tehlikeli yolculuğu, saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Seyir halindeki kamyonet, girdiği ara sokakta gözden kayboldu.
Bursa’da, halı yüklü kamyonetteki tehlikeli yolculuk kamerada