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    Bursa'da hamile anne koronavirüse yenildi

    Mudanya ilçesinde 6,5 aylık hamile olan genç anne yakalandığı koronavirüse karşı savaşını kaybetti. Karnından alınan bebeği ise kuvözde tedavi ediliyor.
    • İHA
    • 15.12.2021 - 09:56
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 10:06
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    Bursa'da hamile anne koronavirüse yenildi

    Bursa'nın Mudanya ilçesinde yaşayan Özge İlhan, bir ay önce koronavirüse yakalandı.

    1 kızı olan ve karnındaki bebeğine 6,5 aylık hamile olan genç anne, durumu ağırlaşarak entübe edildi.

    Mudanya Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Tahammül İlhan’ın gelini olan Özgen İlhan'ın entübe edilmesiyle, karnındaki bebeği alındı.

    ANNE HAYATINI KAYBETTİ

    Genç kadın, tedavisinin devam ettiği hastanede müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti.

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    BEBEK KUVÖZE ALINDI

    Annesine kavuşamayan 6,5 aylık bebeği ise kuvözde yaşam mücadelesi veriyor.

    Geride acılı bir eş ve 2 çocuk bırakan genç kadının cenazesi Mudanya’nın Mürsel köyünde kılınan cenaze namazını müteakip köy mezarlığına defnedildi.

    AİLESİ ZOR ANLAR YAŞADI

    Cenazede Özge İlhan’ın eşi Burak İlhan ayakta durmakta güçlük çekti.

    Cenazeye Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi de katıldı.

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