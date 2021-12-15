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Bursa'da hamile anne koronavirüse yenildi

Bursa'da hamile anne koronavirüse yenildi

Mudanya ilçesinde 6,5 aylık hamile olan genç anne yakalandığı koronavirüse karşı savaşını kaybetti. Karnından alınan bebeği ise kuvözde tedavi ediliyor.