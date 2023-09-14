Bursa'da harçlık vermeyen halasını öldürdü, babaannesini de ağır yaraladı

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi Çambir Sokakta bir apartmanın 3'üncü katında Y.B., halası Safiye Vardar ile babaannesi Sabriye Balaban'dan bir miktar para istedi.
Bu isteği geri çevrilen Y.B. ile halası ve babaannesi arasında tartışma yaşandı.
Tartışma sırasında mutfağa giden Y.B., aldığı bıçakla halası ve babaannesine saldırdı.
Olay yerinden kaçtı
İki kadın aldıkları bıçak yaraları ile kanlar içerisinde yere yığılırken, Y.B. olay yerinden kaçtı.
Ekipler sevk edildi
Gürültü ve yardım çığlıkları üzerine binada oturanlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Hala hayatını kaybetti
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Safiye Vardar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Boğazı kesilen ve durumu ağır olan Sabriye Balaban ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi sürüyor
Sabriye Balaban'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Polis, olayın ardından kaçan Y.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)