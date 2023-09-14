Bursa'da harçlık vermeyen halasını öldürdü, babaannesini de ağır yaraladı 24 yaşındaki Y.B., harçlık isteğine olumsuz yanıt veren halası Safiye Vardar ile babaannesi Sabriye Balaban'a bıçakla saldırdı. Vardar hayatını kaybederken, boğazı kesilen Balaban ise ağır yaralı olarak tedaviye alındı.

DHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi Çambir Sokakta bir apartmanın 3'üncü katında Y.B., halası Safiye Vardar ile babaannesi Sabriye Balaban'dan bir miktar para istedi.

Bu isteği geri çevrilen Y.B. ile halası ve babaannesi arasında tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında mutfağa giden Y.B., aldığı bıçakla halası ve babaannesine saldırdı.

Olay yerinden kaçtı

İki kadın aldıkları bıçak yaraları ile kanlar içerisinde yere yığılırken, Y.B. olay yerinden kaçtı.

Ekipler sevk edildi

Gürültü ve yardım çığlıkları üzerine binada oturanlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hala hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Safiye Vardar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Boğazı kesilen ve durumu ağır olan Sabriye Balaban ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi sürüyor

Sabriye Balaban'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis, olayın ardından kaçan Y.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)