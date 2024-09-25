Bursa'da hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı Yıldırım ilçesinde hasta taşıyan ambulans, hastaneye yetişmek için kırmızı ışıkta geçtiği sırada hafif ticari otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı.

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İHA

Bursa'nın Yıldırım ilçesi A.T. idaresindeki ambulans, hastayı hastaneye yetiştirmek için kırmızı ışıkta geçti.

Kırmızı ışıkta geçen ambulans, kendisine yeşil ışık yandığını iddia eden M.B. idaresindeki hafif ticari otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

CAN KAYBI YA DA YARALI YOK

Yaşanan kaza sonrası vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri meydana gelen kazada kimsenin yaralanmadığını belirledi.

Kaza sebebiyle tek şeride düşürülen yol, kazaya karışan araçların kaldırılması sonrası normale döndü.

KAZA ANLARI KAMERADA

Öte yandan, kaza yapan ambulans içerisinde bulunan yaralı, başka bir ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ayrıca, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)