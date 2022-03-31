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    Bursa'da havaya ateş açan 3 gencin 2'si yakalandı

    Tabancalarla rastgele ateş açıp, o anları başka bir kişiye cep telefonu ile kayda aldıran 3 şüpheliden 2'si gözaltına alındı.
    • DHA
    • 31.03.2022 - 11:46
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    Bursa'da havaya ateş açan 3 gencin 2'si yakalandı

    Bursa'nın İnegöl ilçesi Yunusemre Mahallesi'nde tabancalarla rastgele ateş açan 3 kişi, o anları da bir başkasına cep telefonu ile kayda aldırdı.

    İhbar üzerine polis ekipleri, şüphelilerden 2'sinin Can K. (21) ile Serhan E. (16) olduğunu belirledi.

    Ekipler, 2 şüpheliyi suç aleti silahlarla birlikte yakalayıp, gözaltına aldı.

    "GENÇLERİN HEVESLERİNE KARIŞMAYIN"

    Emniyetteki sorgularının ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Bu sırada gazetecilerin 'Neden ateş ettiniz?' sorusuna şüphelilerden Can K., "Gençlerin heveslerine karışmayın" diyerek cevap verdi.

    Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

    Bursa da havaya ateş açan 3 gencin 2 si yakalandı #1

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    Bursa da havaya ateş açan 3 gencin 2 si yakalandı #3

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