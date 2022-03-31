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Bursa'da havaya ateş açan 3 gencin 2'si yakalandı

Bursa'da havaya ateş açan 3 gencin 2'si yakalandı

Tabancalarla rastgele ateş açıp, o anları başka bir kişiye cep telefonu ile kayda aldıran 3 şüpheliden 2'si gözaltına alındı.