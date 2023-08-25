Bursa'da hayatını haybeden hastanın organları 4 kişiye nakledildi Beyin kanaması geçirerek beyin ölümü gerçekleşen 43 yaşındaki İ.Y.'nin karaciğer, kalp ve böbrekleri nakil bekleyen 4 hastaya umut oldu.

DHA

Bursa'da, 43 yaşındaki İ.Y., 18 Ağustos'ta beyin kanaması geçirince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan hastanın beyin ölümü gerçekleşti.

Organ nakil yetkililerinin görüştüğü ailesi, İ.Y.’nin organlarını bağışlama kararı aldı.

Çekirge Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonla hastanın kalbi, karaciğeri, böbrekleri ve korneaları alındı.

Organları çok sayıda hastaya umut oldu

Hastanın 1 böbreği, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 1 böbreği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne, kalbi İstanbul'da özel bir hastaneye, karaciğer ve korneaları ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gönderildi.

4 hasta hayata tutunacak

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, organ bağışının son derece onurlu ve kutsal bir davranış olduğunu belirterek, "Ailemizin bağışladığı organlar sayesinde, organ bekleyen 4 hastamız yaşama tutunacak, korneaları ile de 2 hastamız ışığa kavuşacak" dedi.