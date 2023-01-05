Balkondan düşmesi sonucu hayatını kaybeden Kader A.'nın kendi ailesi ve eşinin ailesi hastanede kavgaya tutuştu.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dehşet anları yaşandı.

21 yaşındaki Kader A., bilinmeyen nedenle balkondan aşağı düştü.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Kader A.’ya olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Ailesi ve eşinin ailesi birbirine girdi

Kader A.’nın ailesi ve kocasının yakınları hastanede karşılaşınca sopalarla birbirlerine saldırdılar. Orada bulunan polis, jandarma ve güvenlik görevlileri kavgaya müdahale ederek ayırdı.

Hastaneye destek ekiplerin gelmesiyle birlikte aileler Ertuğrulgazi Polis Merkezi’ne götürülmüştü.

Bursa'da hayatını kaybeden kadının yakınları birbirine girdi VİDEO



Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Kader A. hastanede tedavi altına alınırken doktorların yapılan tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kavga anı ise hastanede bulunan vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı.