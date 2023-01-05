Petrol
78.27
0.55%
Euro
19.9359
0.22%
Dolar
18.7555
0.07%
Altın
1.115
-0.18%
Borsa
5383
0.00%
Bitcoin
318.844
-0.41%
BTXN Coin
7.12
-4.93%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Bursa'da hayatını kaybeden kadının yakınları birbirine girdi

    Balkondan düşmesi sonucu hayatını kaybeden Kader A.'nın kendi ailesi ve eşinin ailesi hastanede kavgaya tutuştu.
    • 05.01.2023 - 10:42
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 11:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da hayatını kaybeden kadının yakınları birbirine girdi

    Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dehşet anları yaşandı.

    21 yaşındaki Kader A., bilinmeyen nedenle balkondan aşağı düştü.

    İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Kader A.’ya olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

    Ailesi ve eşinin ailesi birbirine girdi

    Kader A.’nın ailesi ve kocasının yakınları hastanede karşılaşınca sopalarla birbirlerine saldırdılar. Orada bulunan polis, jandarma ve güvenlik görevlileri kavgaya müdahale ederek ayırdı.

    Hastaneye destek ekiplerin gelmesiyle birlikte aileler Ertuğrulgazi Polis Merkezi’ne götürülmüştü.

    Bursa'da hayatını kaybeden kadının yakınları birbirine girdi VİDEO

    Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

    Kader A. hastanede tedavi altına alınırken doktorların yapılan tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kavga anı ise hastanede bulunan vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı.

    Bursa da hayatını kaybeden kadının yakınları birbirine girdi #1

    Bursa da hayatını kaybeden kadının yakınları birbirine girdi #2


    Teknoloji Devi Hisselerine Yatırımın Tam Zamanı!
    Advertorial

    Teknoloji Devi Hisselerine Yatırımın Tam Zamanı!

    Bekir Bozdağ, Somalili mevkidaşı ile görüştü
    Gündem

    Bekir Bozdağ, Somalili mevkidaşı ile görüştü

    Czn Burak'tan yılın ilk yemeği paylaşımı
    Yaşam

    Czn Burak'tan yılın ilk yemeği paylaşımı

    Görüş Bildir