Bursa'da, hayatını kaybeden paraşütçünün son anları ortaya çıktı

Bursa Gürle Dağı'ndan paraşütle atlayan ve cansız bedeni bulunan Muammer Yolcu'nun, son uçuşuna dair görüntülerin kaydedildiği belirlendi.

Orhangazi ilçesinde Gürle Dağı'ndan paraşütle atlayan Muhammer Yolcu'dan haber alamayan arkadaşları, arama kurtarma ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler 7 saat boyunca Yolcu'yu aradı.

500 KİŞİLİK EKİPLE ARAMA

Muammer Yolcu, olumsuz hava şartları nedeniyle savrularak, gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine Yolcu'yu aramak için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), NAK ve ANDA gibi gönüllü, kurtarma derneklerinden oluşan 500 kişilik ekip, arama- kurtarma çalışmasına başladı. Muammer Yolcu'nun aranması çalışmaları, termal dronla da yürütülürken, JAK'a bağlı arama kurtarma köpeği de grupta yer aldı.

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GÖRGÜ TANIKLARINDAN İFADE

Bölgedeki Yenisölöz Mahallesi Muhtarı Halil Bayram, Yolcu'nun telefonunun çaldığını ancak cevap verilmediğini belirterek, görgü tanıklarının sağanağın olduğu sırada paraşütün havada döndüğünü gördüğünü dile getirdi.

7 SAAT SONRA ÜZÜCÜ HABER GELDİ

Gönüllü arama kurtarma ekiplerinin sürdürdüğü arama-kurtarma çalışmasında yaklaşık 7 saat sonra Yolcu'nun, atlayışı gerçekleştirdiği bölgeden 10 kilometre uzaklıktaki kırsal Yenisölöz Mahallesi’ne yakın bölgede cansız bedeni bulundu. Muammer Yolcu'nun cesedi, ekipler tarafından ilçe merkezine getirilirken, yakınları ve arkadaşları acı haberle büyük üzüntü yaşadı.





"TESADÜFEN ORADAYDIM"

Gürle Dağı'ndan atladıktan sonra gözden kaybolan Yolcu'nun son anları, bölge bulunan Aydın Koçyiğit tarafından görüntülendi. Görüntülerde Yolcu’nun, hava şartlarına bağlı olarak zorlandığı görüldü.

Aydın Koçyiğit, arkadaşlarıyla bölgede yürüyüş yaparken görüntüleri çektiğini söyledi. Koçyiğit, "Tesadüfen orada bulunuyordum. Paraşüt ile uçuş yapmaya çalışıyordu. Ben de o esnada videoyu çektim. Videoyu çektikten sonra bölgeden ayrıldık. Daha sonra ölüm haberini aldık ve çok üzüldük." dedi.







