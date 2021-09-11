Bursa’da helikopter ve drone destekli uyuşturucu operasyonu

Gemlik ilçesinde yüzlerce polisin katılımıyla, 50 adrese helikopter ve drone destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyon sonucu 85 kişi gözaltına alındı.

Bursa’da, Gemlik ilçe merkezi ile Küçükkumla Mahallesi’nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat ekipleri ile yaklaşık bin polisin katılımıyla, 50 adrese eş zamanlı şafak baskını düzenledi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 85 şahsın adresine, helikopter ve drone destekli operasyon düzenlendi.

Şüpheli şahıslar tek tek yakalanarak gözaltına alındı.

Ev ve iş yerlerinde narkotik köpeklerinin de katılımıyla aramalar yapıldı.

ELE GEÇİRİLENLER

Aramalarda 3 kilo 400 gram metamfetamin, 1 kilo 800 gram sentetik kannabinoid, 50 gram esrar, 20 ecstasy tablet, 30 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde ihtiva eden yeşil reçeteye tabi ilaç, 4 adet hassas terazi, 11 adet tabanca ve bu tabancalara ait 105 adet fişek, 3 adet tüfek ve bu tüfeklere ait çok sayıda kartuş ele geçirildi.

5+1 MÜZİK SİSTEMİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Küçükkumla Mahallesi’ndeki iki katlı bir evde, uyuşturucu tacirlerinin hassas terazi ile bir miktar uyuşturucu maddeyi evdeki müzik tesisatına ait kolanların içerisine sakladığı tespit edildi.

5+1 denilen müzik sistemine saklanan uyuşturucu maddeyi, eğitimli narkotik köpekleri buldu.

Gözaltına alınan 85 kişi çevik kuvvet ekiplerinin eşliğinde bindirildikleri polis otobüsleriyle Bursa'daki Narkotik Şube Müdürlüğüne getirildi.

72 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 85 kişiden 72'si tutuklandı.

11 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şahıs da savcılık kararıyla serbest bırakıldı.