Bursa'da hırsız arabanın altına saklandı: Yine de polisten kaçamadı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşanan seri hırsızlıklar polis ekiplerini harekete geçirdi.
Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, yaşanan hırsızlık olaylarının firari zanlısı 17 yaşındaki Halit O.'yu yakalamak için çalışma başlattı.
SAKLANDIĞI ARABANIN ALTINDA YAKALANDI
105 suç kaydı bulunan 17 yaşındaki suç makinası, Çınarönü Mahallesi'nde polis ekiplerini görünce kaçtı.
Ekipler Halit O.'yu kısa süreli kovalamaca sonrası saklandığı aracın altında yakaladı.
Yaka paça gözaltına alınan zanlı, Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne getirildi. Yapılan üst aramasında 3.10 gram uyuşturucu ele geçirildi.
SUÇ MAKİNASI ÇIKTI
Yapılan sorgusunda 17 yaşındaki suç makinesinin "Bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 46 yıl 10 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Ayrıca Halit O.'nun 105 suç kaydı olduğu öğrenildi.
17 yaşındaki suç makinesinin, "Mala zarar verme, işyeri ve kurumdan hırsızlık, evden hırsızlık" suçlarının firari zanlısı olduğu ve o suçlardan da yargılanacağı öğrenildi.
KÜÇÜK HIRSIZ TUTUKLANDI
Halit O.'nun yaptığı hırsızlık anları ise işyerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Halit O. sevk edildiği mahkemece tutuklandıHaber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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