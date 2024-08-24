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Bursa'da hırsız arabanın altına saklandı: Yine de polisten kaçamadı

Bursa'da hırsız arabanın altına saklandı: Yine de polisten kaçamadı Yıldırım'da son zamanlarda yaşanan seri hırsızlıkların faili olan şahıs, saklandığı arabanın altında yakalandı. Yapılan sorguda 17 yaşındaki hırsızın 105 suç kaydı olduğu ve 46 yıl kesinleşmiş cezası olduğu ortaya çıktı.