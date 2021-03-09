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    Bursa’da hırsız iki kadın yakalanınca ortalığı birbirine kattı

    Bir markette yanlarında getirdikleri poşete 200 TL değerinde ürün koyarak kaçmaya çalışan 2 kadın, polis gelince bayılma numarası yaptı. Bu anlar kameralar tarafından görüntülendi.
    • İHA
    • 09.03.2021 - 09:53
    • Güncelleme : 09.03.2021 - 11:07
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    Bursa’da hırsız iki kadın yakalanınca ortalığı birbirine kattı

    Bursa’nın Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi’nde bulunan markete müşteri gibi gelen 2 kadın, yanlarında getirmiş olduğu poşete yaklaşık 200 lira değerinde ürün doldurdu.

    Kadınlardan biri kasiyeri oyalamaya başlarken diğer kadın marketin kapısından kaçmaya çalıştı.

    Bu sırada çalışanlar durumu fark ederek, kapıları kilitledi. Kapıların kilitlenmesiyle dışarıya çıkamayan 2 kadın, ortalığı birbirine kattı.

    ‘BEBEĞİM DÜŞERSE ÖLDÜRÜRÜM’ TEHDİDİ

    Hırsızlık şüphelisi 2 kadın, hırsızlık yapmadıklarını, kasaya para ödemeyi unuttuklarını belirterek, kendilerini yerden yere attı.

    Şüphelilerinden birisi, hamile olduğunu ve kasiyerin kendisine uçan tekme attığını iddia etti.

    Öfkeli kadın, bebeğinin düşmesi durumunda market çalışanlarını da pompalı tüfekle öldüreceğini söyleyip tehdit etti.

    Bursa’da hırsız iki kadın yakalanınca ortalığı birbirine kattı VİDEO

    HAMİLEYİM YALANI, HASTANEDE SON BULDU

    Market çalışanlarının ihbarı üzerine markete polis ekipleri geldi.

    Bu kez polis ekiplerini karşısında gören kadınlardan biri, bayılma numarası yaptı. Market çalışanları ve 2 şüpheli kadın, birbirlerinden şikayetçi olurken, darp raporu alınmak üzere hastaneye götürüldü.

    Burada yapılan tetkiklerde, kadının hamile olmadığı ortaya çıktı.

    Daha önceden de çok sayıda suç kaydı bulunan 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

    Bursa’da hırsız iki kadın yakalanınca ortalığı birbirine kattı #1

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    Bursa’da hırsız iki kadın yakalanınca ortalığı birbirine kattı #7

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